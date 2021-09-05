مزارعو السويداء يواصلون تسويق إنتاجهم إلى الشركة السورية لتصنيع العنب

السويداء-سانا

يواصل مزارعو السويداء توريد إنتاجهم من العنب العصيري إلى مقر الشركة السورية لتصنيع العنب التي تمثل أحد أهم منافذ تسويق هذا المحصول الذي تشتهر به المحافظة.

وبعد أيام على فتح الشركة أبوابها لاستقبال العنب أوضح المزارع مروان خير الدين من قرية الكفر لمراسل سانا أثناء تسويق محصوله أن لديه قناعة كمزارع بالتسويق إلى الشركة حيث توجد أريحية ومصداقية بالتعامل رغم أن السعر يجب أن يكون أفضل مبينا أن تقديرات الإنتاج لديه تبلغ نحو 60 طنا مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف حجم ثمار العنب والعناقيد الصغيرة لهذا الموسم نتيجة قلة الهطولات المطرية.

من جانبه لفت المزارع سرور الجوهري إلى أنه اعتاد سنويا تسويق العنب العصيري إلى الشركة السورية لتصنيع العنب وهو اليوم يسوق النقلة الثانية له معتبرا أن الوضع في الوقت الرهن أفضل نسبيا من الموسم الماضي من ناحية السعر.

بدوره أشار المزارع أدهم أبو حسن إلى أنه يسوق اليوم للشركة السورية لتصنيع العنب كما اعتاد منذ 30 عاما حيث يجد تعاونا وارتياحا بالتعامل معربا عن أمله بزيادة مخصصات المازوت للجرارات الناقلة للمحصول من قبل اتحاد الفلاحين ورفع سعر استلام العنب من المزارعين باعتبار أن حجم عناقيد العنب أقل من المعتاد من جراء الظروف الجوية.

ووفقا للمزارع أسامة أبو حدور من قرية سهوة البلاطة بلغت تقديرات إنتاج العنب لديه 20 طنا وذلك من أكثر من بستان على مساحة 45 دونما منها نحو 4 أطنان عنب عصيري مشيرا إلى أن غالبيتها يسوق إلى الشركة السورية لتصنيع العنب وبعضها بشكل مباشر في السوق إضافة إلى تصنيع الدبس والزبيب مؤكدا أهمية زيادة الأسعار لهم كمزارعين في ضوء ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

ورأى سائق أحد الجرارات نشأت أبو هدير أن هذا الموسم فرصة للعمل سنويا حيث يقوم بنقل المحصول إلى مقر الشركة مقابل تقاضيه أجورا تتراوح ما بين 40 و 60 ألفا للنقلة الواحدة مع حصوله على المازوت اللازم للعمل بالسعر الرسمي المعتمد من خلال اتحاد الفلاحين.

من جهته بين مدير عام الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء المهندس فادي شقير أن الشركة تواصل حاليا استقبال العنب العصيري الأبيض وبشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء وفق خطة تبلغ 8 آلاف طن بسعر قدره 500 ليرة للكيلو غرام معربا عن استعداد الشركة لاستلام جميع الكميات التي ترد لها من المحصول وبما يتجاوز الخطة الموضوعة وقد حددت أيضا أيام الـ 7 والـ 8 والـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري لاستلام العنب العصيري الأسود بسعر قدره 600 ليرة للكيلو الواحد.

وأشار شقير إلى أن وتيرة التسويق تسير بشكل جيد حيث جرى خلال الأيام الثلاثة الماضية استلام كمية نحو 400 طن من العنب على أن يتم البدء بصرف أثمانها للمزارعين خلال الأيام القليلة القادمة موضحا أن اتحاد الفلاحين يوفر المازوت للجرارات والآليات الناقلة للمحصول وذلك حسب المسافة الكيلومترية وكميات العنب لكل نقلة تصل إلى الشركة.

وحول آلية الاستلام بينت العاملة في الشركة السورية لتصنيع العنب لمى الباروكي أنه مع دخول الجرار أو السيارة الناقلة للمحصول يجري استلام ورقة التكليف بالتحويل للشركة المسلمة للمزارع من الجمعية الفلاحية التابع لها ثم وزن السيارة أو الجرار بشكل كامل على قبان مؤتمت يعمل بدقة وبعد تفريغ حمولتها يتم وزنها أيضا لتحديد كمية العنب الصافية المسلمة للشركة.

يشار إلى أن تقديرات إنتاج محافظة السويداء من ثمار العنب للموسم الحالي تبلغ أكثر من 60 ألف طن علما أن تسويقه يتم إما بشكل مباشر للأسواق أو إلى الشركة السورية لتصنيع العنب كما يلجأ عدد من المزارعين لتصنيع منتجاتهم كالدبس والزبيب.

عمر الطويل