استطلاع يظهر تراجع نسبة المؤيدين لأداء بايدن بالتعامل مع كورونا

واشنطن-سانا

اظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض نسبة المؤيدين لطريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع جائحة كورونا وخاصة في ظل انتشار متحور دلتا.

وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن “نسبة المؤيدين لاداء بايدن انخفضت من 50 بالمئة إلى 44 بالمئة منذ حزيران الماضي”.

كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد بايدن تنخفض بشكل مستمر في ظل انتشار المخاوف من آثار متحور دلتا.

وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أمس وجد أن 67 بالمئة من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم غير راضين عن أداء بايدن ولاسيما بعد تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وأن نسبة تأييد بايدن تراجعت 6 نقاط من 49 إلى 43 بالمئة مقارنة باستطلاع أجري في آب الماضي.