إصابات جديدة بكورونا في عدد من دول آسيا

عواصم-سانا

سجلت أندونيسيا 5403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و 129020.

ووفقا لموقع وورلد ميترز العالمي في أحدث إحصائياته فإن عدد الوفيات بلغ 135861 بعد تسجيل 392 حالة جديدة.

وفي باكستان ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 179305 بعد تسجيل 3747 إصابة جديدة بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 26175 بزيادة يومية بواقع 61 وفاة جديدة.

إلى ذلك أعلنت ماليزيا تسجيل 20396 إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الكلي إلى مليون و 844835 بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18219 بعد تسجيل 336 حالة جديدة.

بدورها أعلنت تايلاند عن 15452 إصابة بالمرض و224 وفاة ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى مليون و 280534 والوفيات إلى 12855 حالة جديدة.

وسجلت الفلبين 20019 إصابة و 173 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الفلبينية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة بلغ مليونين و 80984 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 34234 حالة.

كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1490 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 260403 وتسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 2321.