إصابة شخصين في عملية طعن بالعاصمة الألمانية

برلين-سانا

أعلنت الشرطة الألمانية إصابة شخصين بجروح خطيرة جراء عملية طعن من مهاجر أفغاني في العاصمة برلين.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم “إن الحادث وقع مساء أمس حيث أقدم المهاجم على طعن امرأة 58 عاماً عندما كانت تقوم بأعمال في حديقة منزلها في منطقة فيلمسدورف وألحق بها جروحاً خطيرة في العنق ثم أصاب رجلاً بجرح خطير في العنق هرع لمساعدة المرأة”.

وأوضح البيان أنه تم إلقاء القبض على الجاني في موقع الحادث وتبين أنه يقيم في البلاد منذ عام 2016 ويعاني من مشاكل نفسية فيما لاتزال التحقيقات مستمرة للتأكد بوضوح من الدوافع الكامنة وراء الحادث.

ومن المقرر أن يمثل الجاني أمام قاضي تحقيق اليوم لإصدار حكم بشأن تمديد فترة احتجازه.