خبرات كروية: ثقتنا كبيرة بالمنتخب وننتظر أول ثلاث نقاط على حساب المنتخب الإماراتي

حلب-سانا

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم نظيره الإماراتي بعد غد عند الساعة السابعة مساء على ملعب القويمسة في العاصمة الأردنية عمان في ثاني مباريات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

مراسل سانا الرياضي في حلب استطلع آراء عينة من خبرات كرة القدم عن مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الإماراتي فكانت ثقتهم بمنتخبنا حاضرة بتقديم أداء جيد ونتيجة إيجابية رغم الخسارة أمام المنتخب الإيراني.

اللاعب السابق للمنتخب والمدرب رضوان الأبرش قال “هذه المباراة من أهم المباريات ولا تقبل القسمة على اثنين ومن الممكن تجاوز المنتخب الإماراتي وحصد النقاط الثلاث إذا تم تطبيق تعليمات المدرب وحتماً سيتغير أسلوب اللعب الذي تم تطبيقه في المباراة الفائتة متمنيا ان تكون هذه النسخة من المونديال مزينة بتأهلنا للمرة الأولى في تاريخ الكرة السورية”.

وأوضح اللاعب السابق للمنتخب ومدرب عفرين أنس الصاري أن التعثر أمام المنتخب الإيراني سيكون حافزاً مهما للاعبين والكادر الفني للعطاء وبكل قوة من أجل الفوز لافتاً إلى أنه يجب المجازفة أكثر من الناحية الهجومية ولا يوجد بديل إلا الفوز متوقعا أن تكون النتيجة إيجابية والفوز سيكون عنوان اللقاء.

وأشار مدرب شباب الوثبة ماهر دالاتي إلى أن نسور قاسيون سينتفضون من جديد وأن البدايات دائما تكون صعبة وسنحقق النتيجة التي نتمناها جميعاً ويجب التركيز على اللعب الهجومي وفتح الخطوط أكثر لكي نحقق النقاط الثلاث من المنتخب الإماراتي.

الحارس السابق للمنتخب ومدرب حراس الوثبة عبد المسيح دونا بين أن نقطة الانطلاق ستكون مع الإمارات ورغم ضيق وقت التحضيرات إلا أن المنتخب في وضع مقبول نسبيا والنقاط الثلاث مهمة لكسر حاجز الرهبة.

ورأى الحكم الدولي عبد الله بصلحلو أن المباراة ستكون أسهل من مباراة إيران لعدة أسباب منها أن المنتخب الإماراتي في مباراته السابقة تبين أنه ليس قوياً وأن منتخبنا لديه الكثير من العوامل تمنحه الأفضلية متوقعاً الفوز لمنتخبنا.

وأكد الإعلامي في نادي الاتحاد محمد بوادقجي أن المباراة ستكون مثيرة وسهلة أمام المنتخب الإماراتي وأن الفوز سيحالفنا إذا تم الانتباه على سد الثغرات في الخطوط الخلفية والتركيز الهجومي وترجمة الفرص.

ويستكمل منتخبنا مباريات الدور الحاسم في السابع من الشهر المقبل فيلتقي منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته ويختتم رحلة الذهاب في هذا الدور بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

سامر خزمة