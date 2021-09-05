صحة الحسكة تتخذ كل الإجراءات لإطلاق حملة اللقاح الوطنية ضد فيروس كورونا

الحسكة-سانا

اتخذت مديرية صحة الحسكة كل الإجراءات اللازمة لإطلاق حملة اللقاح الوطنية ضد فيروس كورونا والتي تستهدف نحو 9000 شخص في عموم محافظة الحسكة ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاماً .

وأكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة للبدء بحملة اللقاح والوصول إلى الفئة المستهدفة في كل أنحاء المحافظة حيث خصصت 71 عنصراً من الكوادر البشرية المدربة على إعطاء اللقاحات إضافة إلى 9 فرق جوالة لتغطية المناطق التي لا يوجد فيها مراكز طبية ثابتة كما تم تحديد 8 مراكز ثابتة لإعطاء اللقاح .