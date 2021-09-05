إصابات كورونا في روسيا تتخطى 7 ملايين

موسكو-سانا

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 793 حالة وفاة و18645 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في انخفاض طفيف مقارنة بحصيلة إصابات أمس التي بلغت 18780 إصابة.

ونقلت نوفوستي عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا قوله في بيان اليوم إن العدد الكلي للإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى سبعة ملايين و12599 إصابة بينها 187200 وفاة وستة ملايين و 270731 حالة تعاف من المرض.

وأوضح أن “العاصمة موسكو سجلت 1542 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعد الأعلى تسجيلاً للإصابات تليها سانت بطرسبورغ بـ 1357 حالة وضواحي موسكو بـ 826 حالة”.