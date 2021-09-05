5 أيلول1973- كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

دمشق- سانا

1087/ وليام روفوس يتولى عرش إنكلترا تحت اسم وليام الثاني.

1513/ معركة فلودين بين إنكلترا واسكتلندا أسفرت عن هزيمة الأخيرة ومصرع ملكها جيمس الرابع وخروجها من حرب عصبة كامبراي.

1791/ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميا على العاصمة الأمريكية.

1842/ إعلان الحماية الفرنسية على تاهيتي.

1867/ إعلان استقلال لوكسمبورغ.

1876/ صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.

1882/ بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنكليز.

1948/ الإعلان عن تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهو اليوم الذي اتخذ يوما وطنياً.

1973/ كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

1999/ الإعلان عن قيام الاتحاد الافريقي في مدينة سرت الليبية.

من مواليد هذا اليوم..

1922/ هانز ديملت.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989/.

1949/ سوسيلو بانبانغ يودويونو.. رئيس إندونيسيا.

من وفيات هذا اليوم..

1513/ الملك جيمس الرابع.. ملك إسكتلندا.

1941/ هانس سبيمان.. طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935/.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في طاجيكستان.

عيد الجمهورية في كوريا الديمقراطية.

عيد الفلاح في مصر.