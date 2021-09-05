5 أيلول1973- كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي

دمشق- سانا
1087/ وليام روفوس يتولى عرش إنكلترا تحت اسم وليام الثاني.
1513/ معركة فلودين بين إنكلترا واسكتلندا أسفرت عن هزيمة الأخيرة ومصرع ملكها جيمس الرابع وخروجها من حرب عصبة كامبراي.
1791/ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميا على العاصمة الأمريكية.
1842/ إعلان الحماية الفرنسية على تاهيتي.
1867/ إعلان استقلال لوكسمبورغ.
1876/ صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.
1882/ بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنكليز.
1948/ الإعلان عن تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهو اليوم الذي اتخذ يوما وطنياً.
1973/ كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
1999/ الإعلان عن قيام الاتحاد الافريقي في مدينة سرت الليبية.
من مواليد هذا اليوم..
1922/ هانز ديملت.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989/.
1949/ سوسيلو بانبانغ يودويونو.. رئيس إندونيسيا.
من وفيات هذا اليوم..
1513/ الملك جيمس الرابع.. ملك إسكتلندا.
1941/ هانس سبيمان.. طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935/.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في طاجيكستان.
عيد الجمهورية في كوريا الديمقراطية.
عيد الفلاح في مصر.