الروسي سافرونوف يحصد ذهبية سباق 200 متر في بارالمبياد طوكيو

طوكيو-سانا

حطم العداء الروسي دميتري سافرونوف الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو لينال الميدالية الذهبية.

وحل سافرونوف البالغ عمره 25 عاماً في المركز الأول بزمن قدره 23 ثانية ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة الأوكراني إيغور تسفيتكوف 04ر23 ثانية والذي حل ثانياً بتسجيله 25ر23 ثانية.

وذهبت الميدالية البرونزية للروسي الآخر أرتيوم كلاشيان الذي جاء في المركز الثالث بزمن 57ر23 ثانية.

وواصل الفريق الروسي تحديث رقمه القياسي من حيث عدد الميداليات على مر تاريخ مشاركاته في الألعاب البارالمبية حيث حصد حتى الآن 113 ميدالية متنوعة في بارالمبياد طوكيو علماً أن الرقم القياسي السابق كان 102 ميدالية (36 ذهبية و38 فضية و28 برونزية) وحققه الفريق البارالمبي الروسي في ألعاب لندن عام 2012.