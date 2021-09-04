السياحة تضع مشروعين سياحيين في طرطوس بالخدمة

طرطوس-سانا

وضعت وزارة السياحة مشروعين سياحيين في محافظة طرطوس بالخدمة وهما مشروع مجمع شاهين السياحي ومشروع الكرنك والأكواخ الخشبية للسياحة الشعبية.

وبحسب بيان صحفي لوزارة السياحة يؤمن مشروع الكرنك 100 فرصة عمل ويقام بالتعاون بين مجلس مدينة طرطوس “صاحب الأرض” والشركة السورية للنقل والسياحة “الجهة المستثمرة للمشروع” وتبلغ تكلفته نحو ملياري ليرة سورية.

ويضم المشروع 21 شاليها خشبياً معالجاً بطريقة مقاومة للتملح والعوامل الطبيعية وشاليهين بيتونيين و26 كبينا للآجار اليومي إضافة إلى مطعم وكافيه شاطئية وملاعب رياضية متنوعة ونقاط بيع وخدمات عامة مع نقاط إنقاذ وعيادة طبية.

وتبلغ تكلفة مجمع شاهين بحسب البيان مئة مليار ليرة ويؤمن أكثر من 800 فرصة عمل ويتألف من قسمين أحدهما تنظيمي والثاني استثماري وتبلغ طاقته الاستيعابية 446 غرفة و474 سريراً وأكثر من 200 كرسي وهو عبارة عن شاليهات طابقية وفنادق إقامة ومطاعم ومسبح إضافة إلى شاطئ رملي ومسطحات خضراء ومسابح وخدمات تجارية وخدمات أخرى.

وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني أكد في تصريحه للصحفيين أن مشروع الكرنك الشعبي يأتي ضمن توجيهات الحكومة لدعم قطاع السياحة الشعبية لافتاً إلى إضافة قسم الإقامة فيه أسوة بمشروع وادي قنديل وفق أسعار مناسبة ومدروسة ومحددة للعائلات ومجانية للأطفال دون سن العاشرة.

ولفت مرتيني إلى القيمة المضافة التي يقدمها مشروع مجمع شاهين السياحي لقطاع التنمية بالمحافظة.

بدوره أشار محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى إلى أهمية المشروعين لجهة وجود فرصة لذوي الدخل المحدود تتيح لهم التوجه إلى البحر بغرض السباحة.

وأوضح مدير الشركة السورية للنقل “الجهة المنفذة لمشروع الكرنك” فايز منصور أن هذا المشروع أنجز بفترة وجيزة وهو موجه لمختلف شرائح المجتمع ويقدم سياحة شعبية بمواصفات عالية.

فاطمة حسين