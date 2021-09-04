رئيسي: يجب انتهاء المحادثات النووية مع الغرب برفع الحظر عن إيران

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مجدداً اليوم ضرورة أن تنتهي المحادثات النووية مع الغرب برفع الحظر عن الشعب الإيراني مشددا على أن بلاده لا تخوض المفاوضات من أجل التفاوض فقط .

ونقلت وكالة أنباء فارس عن رئيسي قوله في تصريح تلفزيوني إن التفاوض المترافق مع الضغط والتهديد مرفوض لافتاً إلى ان المفاوضات أداة دبلوماسية مطروحة على الدوام ومؤكدا أن ممارسة الدول الغربية للضغوط والتهديدات والحظر لا يتطابق مع مبدأ الحوار .

وأوضح الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى لرفع الحظر ولن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني في المحادثات النووية معرباً عن استعداد بلاده لإجراء تلك المحادثات دون أي ضغط غربي.

وحول النتائج الكارثية التي تمخضت عنها السياسات الأمريكية في أفغانستان قال رئيسي إن أفغانستان عانت الكثير من اضطهاد الأمريكيين واليوم يعلن المجتمع الدولي أن أكثر من 30 ألف طفل أفغاني أصيبوا فيما تستضيف إيران اليوم 3 ملايين أفغاني تعرضوا للضرر “لافتا إلى أن الوجود الأمريكي في أفغانستان قاد إلى إهدار حقوق الكثير من الأفغانيين.

وأعرب رئيسي عن دعمه لحكومة يختارها الشعب الأفغاني لتقرير مصيره دون تدخلات خارجية معتبرا أن أمن أفغانستان هو أمن وأولوية لإيران .