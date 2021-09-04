لبنان: وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

بيروت-سانا

غيب الموت اليوم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعى رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه بري رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس الهيئة الشرعيّة في حركة أمل اللبنانية .

يذكر أنه في العام 2017 عقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اجتماعاً استثنائيا بهيئتيه الشرعية والتنفيذية بناء على دعوة الشيخ عبد الأمير قبلان لملء الشواغر في الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولإجراء عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وتم تعيين الشيخ قبلان رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بإجماع الناخبين.