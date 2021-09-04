وصول أول رحلة طيران سورية من العاصمة الأرمينية يريفان إلى مطار حلب الدولي

حلب-سانا

وصلت إلى مطار حلب الدولي مساء اليوم أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان وعلى متنها 76 راكباً إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين والتي توقفت منذ العام 2011.

وبين محمد حاج ابراهيم السفير السوري في أرمينيا في تصريح لمراسل سانا أهمية الرحلة التي نفذتها شركة أجنحة الشام بالتعاون مع الطيران المدني السوري بين مدينتي حلب ويريفان لأول مرة والتي توقفت خلال الفترة الماضية جراء الإرهاب والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بتسهيل عودة المواطنين السوريين المقيمين في الخارج لافتاً إلى أنه وبفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري وصمود أبناء حلب تم تحقيق الإنجاز الكبير وربط مدينة يريفان بمطار حلب وبالتالي تسهيل وصول المسافرين السوريين القادمين من أوروبا إلى حلب.

محافظ حلب حسين دياب من جهته بين أنه ومنذ تحرير المدينة من رجس الإرهاب تم العمل على إعادة تأهيل كل المنشآت الخدمية بالمحافظة ومنها مطار حلب الدولي الذي يتم من خلاله تأمين عودة حركة كل الطائرات إليه ومنها رحلة يريفان حلب وبالتالي الإسهام في تعزيز علاقات الأخوة والصداقة بين سورية وأرمينيا.

مدير عام مؤسسة الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور لفت إلى أن إعادة حركة النقل الجوي بين حلب ويريفان تسهم في تسهيل عودة المغتربين السوريين المقيمين في يريفان وبالتالي تنشيط حركة التجارة والصناعة والسياحة بين البلدين وتنفيذاً لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع الجانب الأرميني لتفعيل حركة الطيران وحالياً بتنفيذ رحلة أسبوعية بين البلدين.

ولفت مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة في أجنحة الشام للطيران أسامة ساطع إلى عودة الحياة والرحلات الدولية لمطار حلب الدولي والمتجسدة برحلة يريفان حلب إضافة لخطوط أخرى خارجية لتخديم أبناء المدينة التي عانت الكثير جراء الإرهاب وبالتالي السماح بسهولة عودتهم عبر الخطوط الجوية من الدول العربية والأجنبية.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المسافرين القادمين على متن طائرة حلب يريفان حيث أعربوا عن فرحتهم بعودة الخطوط الجوية للعمل والتي مكنتهم من السفر بشكل مباشر من مدينة يريفان إلى حلب ما وفر عليهم العناء الكثير منوهين بحسن التنظيم والاستقبال في المطار.

حضر استقبال الطائرة أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الفعاليات الاجتماعية والسياحية والاقتصادية.

قصي رزوق