خارجية فلسطين:على الجنائية الدولية البدء بالتحقيق بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المشاركين في المظاهرات المناهضة للاستيطان والتي كان أحدثها قمع مظاهرات على جبل صبيح وفي بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية وإصابة مئات الفلسطينيين أمس.

وأوضحت الخارجية أن تصعيد الاحتلال عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي الأمر الذي يستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال.

ودعت الخارجية مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى أن تتحمل مسؤولياتها وتتخذ ما يلزم للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.