اعتباراً من يوم غد.. أهالي الحجر الأسود يبدؤون ملء الاستمارات الخاصة بعودتهم

ريف دمشق-سانا

أعلنت محافظة ريف دمشق أنه اعتباراً من يوم غد يبدأ استلام طلبات أهالي الحجر الأسود المتعلقة بملء الاستمارات الخاصة بعودتهم إلى المدينة للمباشرة في تأهيل منازلهم وترميمها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة.

وفي تصريح لمندوبة سانا بين رئيس المجلس المحلي المهندس خالد خميس أنه على الأهالي القاطنين في الحجر الأسود اصطحاب الأوراق الثبوتية المصدقة التي تؤكد ملكيتهم للمنازل مع بيان عائلي وصور للبطاقات الشخصية ليتمكنوا من تعبئة الاستمارة.

وأشار خميس إلى أن أعمال البنى التحتية ماتزال مستمرة استعداداً لاستقبال الأهالي وأنه تم إنجاز جزء كبير منها ولاسيما الصرف الصحي والمياه والعمل جار على تأهيل شبكة الكهرباء.

ولفت خميس إلى أنه أثناء عودة الأهالي ستتم المباشرة في تأهيل المدارس وتجهيزها لعودة الطلاب اليها.

سفيرة إسماعيل