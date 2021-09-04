بمشاركة أطباء وفنيين إيطاليين.. انطلاق فعاليات الأيام العلمية في كلية طب الأسنان بجامعة دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم فعاليات الأيام العلمية التي تقيمها كلية طب الأسنان بجامعة دمشق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها بمشاركة أطباء وفنيين من إيطاليا وحضور نحو 800 طبيب اختصاصي وطالب دراسات عليا ومرحلة جامعية أولى في السنوات الأخيرة من جامعة دمشق.

وتستمر الأيام العلمية في فندق الشيراتون بدمشق بالتعاون مع شركة ربى المعمار للتجهيزات الطبية على ثلاثة أيام وتتضمن تدريباً عملياً ومشاهدة بث مباشر لعمليات زراعة أسنان والتعرف على تقنيات وتجهيزات طبية حديثة في هذا المجال بمشاركة طبيبين إيطاليين من جامعة ميلانو ومختص بالهندسة الطبية من إيطاليا.

المنسق العلمي لكلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور مازن زيناتي بين لـ سانا أن هدف الأيام العلمية الارتقاء بمستوى أطباء الأسنان وزيادة خبراتهم معتبراً أن وجود أطباء إيطاليين على مستوى عال من الخبرة محاولة ناجحة لتخطي الحصار المفروض على سورية.

ولفت زيناتي إلى أن التدريب سيكون نظرياً وعملياً ومخبرياً مشيراً إلى أن الشركة الراعية قدمت أجهزة حديثة منها (المطرقة المغناطيسية) التي لم يسبق للأطباء في سورية استخدامها وهي أداة مبتكرة تماماً لجراحة وزراعة الأسنان.

المدرب والمسؤول عن الجانب التجميلي للأسنان الطبيعية والاصطناعية في جامعة ميلانو ديغو لوبز قال إن المشاركة مع الأطباء السوريين وتبادل الخبرات والمهارات والاستفادة المتبادلة معهم “شيء عظيم” مشيراً إلى أن التدريب سيكون في البداية عن طريق المحاضرات وبعدها الانتقال إلى الجانب التطبيقي.

من جهتها مديرة الشركة الراعية ربى المعمار أكدت أن هدف الملتقى طرح أحدث ما توصل إليه العلم في مجال طب الأسنان وتعريف أطباء الأسنان بالأجهزة الحديثة ذات التقنيات العالية وكيفية استخدامها لافتة إلى أهمية المؤتمر لكونه يعوض حاجة الأطباء للسفر وحضور المؤتمرات العالمية والاطلاع على الجديد في مجالهم والذي أصبح صعباً في الظروف الحالية.

مهند سليمان