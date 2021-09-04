الصحة تطلق غداً حملة وطنية للتطعيم ضد كورونا

دمشق-سانا

تطلق وزارة الصحة غداً الأحد حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا وتستمر لغاية الـ 16 من أيلول الجاري عبر مراكز وفرق جوالة في مختلف المحافظات.

وتستهدف الحملة حسب بيان نشرته الوزارة عبر منصاتها على الأنترنت جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في مختلف المحافظات موضحة أنه على الراغبين التسجيل أولاً على المنصة الخاصة لتلقي التطعيم ثم التوجه إلى المركز دون انتظار رسالة تحديد موعد بينما يتوجه المسجلون سابقاً ولم تصلهم الرسالة فوراً.

وحددت الوزارة في بيانها المراكز المعتمدة لإعطاء اللقاح في مختلف المحافظات مشيرة إلى وجود كادر صحي في كل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح مبينة أن الفرق الجوالة ستكون مزودة بمهمة رسمية من مديرية الصحة.

وعن الحالات التي تمنع التلقيح أوضحت الوزارة أنها حالات التحسس من جرعة لقاح سابقة أو المصابون بمرض شديد وكذلك الحوامل والمرضعات.

وكان مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا كشف لسانا في تصريح سابق أن الحملة ستنفذ عبر 200 مركز صحي ومشفى وفرق جوالة موجودة بنقاط ثابتة في جميع المحافظات مع خطة بالزيادة في حال الإقبال الشديد لاستيعاب جميع الراغبين بتلقي اللقاح.