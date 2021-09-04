استطلاع: معظم الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن

واشنطن-سانا

اظهر استطلاع جديد للراي أن معظم الأمريكيين غير راضين عن أداء الإدارة الأمريكية ولاسيما بعد تداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ووجد الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن 67 بالمئة من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم غير راضين عن أداء الرئيس جو بايدن.

كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة تأييد بايدن تراجعت 6 نقاط من 49 إلى 43 بالمئة مقارنة باستطلاع أجري في آب الماضي.

وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات بسبب عملية الانسحاب السريعة للقوات الأمريكية من أفغانستان وما تبعها من عمليات إجلاء فوضوية من مطار كابول ولا سيما بعد التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم “داعش” الإرهابي في المطار وأسفرا عن مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جندياً أمريكياً.