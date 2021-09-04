غرام الذهب يرتفع 5 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 5 آلاف ليرة سورية عن يوم أمس متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً والتي سجلت 1827 دولاراً أمريكياً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 172 ألف ليرة سورية وسعر شراء 171500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 147429 ليرة وسعر شراء 146929 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة منها ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005-0991937718.