منظمة دولية: 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا خلال 20 عاماً في أفغانستان

لندن-سانا

كشفت منظمة أنقذوا الأطفال الدولية أن نحو 33 ألف طفل قتلوا وشوهوا على مدى 20 عاما ًمن الحرب الأمريكية في أفغانستان.

وأشارت المنظمة في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني إلى أن طفلاً واحداً على الأقل قتل أو تعرض للتشويه كل 5 ساعات خلال العشرين عاماً الماضية في أفغانستان.

وأوضحت المنظمة أن هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي ولا يشمل الأطفال الذين توفوا جراء الجوع والفقر والأمراض خلال الفترة ذاتها.

وكانت القوات الأمريكية أنهت مؤخراً انسحابها من أفغانستان منهية احتلالاً دام 20 عاماً بذريعة مكافحة الإرهاب لتترك البلاد لحركة طالبان.