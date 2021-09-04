بوغدانوف وبيدرسون: ضرورة حل الأزمة في سورية على أساس القرار 2254

موسكو-سانا

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون أهمية السير بعملية حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم أن الجانبين شددا خلال اتصال هاتفي على “أهمية السير قدماً بعملية حل الأزمة في سورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254 بما في ذلك مواصلة تنسيق الجهود بما يخدم مصالح الأمن الراسخ في الجمهورية العربية السورية”.

وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا التحضير لعقد الجولة السادسة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور.