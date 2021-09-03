حالات تحسس وإقياء في المشفى الوطني باللاذقية جراء تناول بعض أنواع السمك

اللاذقية-سانا

أصيب 21 شخصاً اليوم بأعراض تحسس وإقياء وإسهال عند بعضهم وذلك جراء تناول سمك البلاميدا وسمك العصيفري.

وذكرت مديرية صحة اللاذقية في بيان على صفحتها الرسمية نقلاً عن الدكتور لؤي سعيد مسؤول التسممات في مديرية صحة اللاذقية قوله إنه منذ ظهر اليوم وحتى الساعة التاسعة مساء راجعت مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني 21 حالة مصابة بالأعراض المذكورة جراء تناول سمك البلاميدا بشكل رئيسي وبعض الحالات بسبب سمك العصيفري وعند سؤال المرضى عن مصدره تبين أنهم قاموا بشرائه من أماكن مختلفة ومعظمهم باعة جوالون.

وأشار الدكتور سعيد إلى أنه تم تقديم العلاج اللازم لجميع المرضى وتخريج معظمهم دون تسجيل أي حالة خطرة.

ولفت إلى أن شراء السمك من الباعة الجوالين وعدم استيفاء شروط الحفظ إضافة للأجواء الحارة جميعها أسباب تؤدي لزيادة احتمال التحسس بعد تناوله وخاصة البلاميدا ويمكن أيضاً أن تتسبب بأعراض عدم تحمل غذائي “التهاب معدة وأمعاء” لذلك يفضل تناوله مباشرة بعد صيده.

نور الدين يونس