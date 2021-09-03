منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني ودياً

عمان-سانا

خسر منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الأردني بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في الأردن.

وتأتي هذه المباراة ضمن معسكر تدريبي يجريه منتخبنا في الأردن استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا لتحت 23 عاماً المقررة في العاصمة الأوزبكية طشقند العام القادم.

وكانت قرعة التصفيات وضعت منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر واليمن وسيرلانكا والتي ستجري مبارياتها في الدوحة بنظام التجميع من مرحلة واحدة بالفترة ما بين الـ23 والـ30 من تشرين الأول المقبل.