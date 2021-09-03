قبل يوم من اختتامه.. إقبال كثيف لسوق العيلة في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

يشهد سوق العيلة في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين بسبب استمرار العروض والتخفيضات على القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمونة.

وأوضح رئيس فرع المؤسسة السورية للتجارة في القنيطرة فراس مهاوش في تصريح لمراسل سانا أن التدخل الإيجابي للمؤسسة ساهم في زيادة الإقبال والبيع بنسبة 20 إلى 30 بالمئة على القرطاسية واللوازم المدرسية إضافة إلى عرض اللباس المدرسي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة القنيطرة وطرح الصدرية والقميص لمرحلة التعلم الأساسي حلقة 1 و2 بسعر 7 آلاف ليرة سورية.

بدوره لفت أحمد السعيد خازن غرفة تجارة وصناعة القنيطرة في تصريح مماثل إلى أن التدخل الإيجابي للغرفة وتعاون التجار والمشاركين في مبادرة سوق العيلة للمدارس والمونة ساهم في التخفيضات والعروض الكبيرة على كل المواد وخاصة القرطاسية ومستلزمات المدارس والمواد الغذائية والمنظفات الأمر الذي أعطى المصداقية والثقة لدى جميع زوار السوق داعياً المواطنين إلى زيارة السوق للاستفادة من التخفيضات التي وصلت في كثير من السلع إلى أقل من التكلفة حيث يباع الحذاء المدرسي بسعر 5 آلاف ليرة بينما يباع في المحلات بـ 18 ألف ليرة والدفاتر السلك 80 ورقة بسعر ألف ليرة.

من جانبه أشار مدير الصناعة في القنيطرة المهندس نصر الدين الحلبي إلى أن مبادرة السوق لاقت الكثير من الارتياح والرضى الذي تجلى في الإقبال الكبير على السوق منذ افتتاحه منوهاً بالتعاون الذي قدمه عدد من الصناعيين بالتعاون مع مديرية الصناعة وغرفة تجارة وصناعة القنيطرة الأمر الذي انعكس على انخفاض أسعار البيع لكل السلع المعروضة.

غسان جريدة صاحب منشأة الشامي الصناعية أشار إلى أن مبيع سلة منظفات أربع قطع يبلغ 2500 ليرة بينما كانت تباع قبل العرض بسعر 6 آلاف ليرة فيما تباع منظفات ماركة لودالين نوع أول زنة 4 كغ بسعر 2500 ليرة بدل 5500 ليرة أما الشامبو 2 كغ فيباع بسعر 2000 ليرة بدل 4000 ليرة.

هيثم الدوماني أحد زوار المعرض الذي جاء إلى السوق بعد سماعه بالأسعار والعروض لفت إلى أنه اشترى المستلزمات المدرسية لأولاده بسعر مغر.

غسان علي