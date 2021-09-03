مديريتا تربية دمشق وريفها تنهيان استعداداتهما لبدء العام الدراسي الجديد

دمشق وريفها-سانا

أنهت مديريتا تربية دمشق وريفها الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير مستلزمات العملية التعليمية والتربوية لكل المراحل واتخاذ الإجراءات الاحترازية في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا من عمليات التنظيف والتعقيم وتقديم اللقاح لمن يرغب من الكوادر التعليمية لتكون المدارس جميعها جاهزة لاستقبال الطلاب في الخامس من شهر أيلول الجاري.

مدير تربية محافظة دمشق سليمان اليونس بين في تصريح لمندوبة سانا أنه تم إصدار التشكيلات الإدارية وقوائم التنقلات للمعلمين والمدرسين حسب الشواغر والقدم الوظيفي وتزويد المدارس بالوسائل التعليمية والكتب المدرسية حسب الحاجة.

وأكد مدير التربية على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي المعمم من قبل الوزارة لافتاً إلى أن عدد المدارس العاملة في دمشق لهذا العام 710 وعدد الطلاب 320 ألف طالب.

بدوره مدير التربية في محافظة ريف دمشق ماهر فرج بين أن جميع مدارس المحافظة استكملت الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بحيث أنهت ترميم وصيانة 11 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة إضافة إلى إحداث ثانوية جديدة للمتفوقين في جديدة عرطوز وتأمين كل مستلزماتها والبدء بتسليم الكتب للمدارس بنسبة إنجاز 80 بالمئة حيث سيوزع نحو 5.5 ملايين كتاب لمدارس المحافظة جميعها.

ولفت فرج إلى أنه تم تقديم اللقاح لمن يرغب من الأطر التعليمية والتدريسية العاملة ضمن المدارس كمرحلة أولى وفي المرحلة التالية سيتم تقديم اللقاح لجميع العاملين في القطاع التربوي مشيراً إلى أنه يتم تعقيم جميع الأبنية المدرسية بالتعاون مع محافظة ريف دمشق والمنظمات الدولية والفعاليات المجتمعية وتوزيع المرشات ومواد التعقيم للمدارس لإجراء التعقيم الدوري خلال العام وتكليف مشرف صحي لكل مدرسة بعد إخضاعه لدورات خاصة من قبل أطباء الصحة المدرسية لضبط عملهم وتعريفهم بطرق انتقال الأمراض والوقاية منها.

رحاب علي