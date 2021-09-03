وزير خارجية أرمينيا: نحرص على تطوير علاقات التعاون المشترك مع سورية في جميع المجالات

يريفان-سانا

أكد وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون المشترك مع سورية في جميع المجالات مجدداً تأييد أرمينيا لوحدة وسيادة سورية أرضاً وشعباً.

وقال ميرزويان خلال لقائه اليوم سفير سورية لدى جمهورية أرمينيا محمد حاج إبراهيم والملحق لدى السفارة أحمد العذبه: تقدر أرمينيا العلاقات التاريخية العريقة مع سورية تقديراً عالياً ونتابع الوضع في سورية ونؤيد سيادة سورية ووحدة أراضيها، وهذا هو موقفنا ولم يتغير.

وأشار وزير خارجية أرمينيا إلى تطلع بلاده لتنشيط الروابط الاقتصادية بين البلدين.

بدوره عبر السفير حاج إبراهيم عن الشكر لموقف أرمينيا حكومة وشعباً ووقوفها إلى جانب سورية طوال فترة الحرب الإرهابية ضدها متمنياً التقدم والازدهار لأرمينيا وشعبها والتوفيق لحكومتها الجديدة في تحقيق أهدافها.