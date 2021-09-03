اشتباكات عنيفة بين فصيلين ليبيين في طرابلس

طرابلس–سانا

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين فصيلين ليبيين مسلحين في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وأعلن قائد الفصيل المسيطر على طرابلس عبد الباسط مروان في بيان اليوم نقلته المواقع الإخبارية الليبية: إن عناصر جهاز “دعم الاستقرار” هاجموا عناصر “اللواء 444 قتال” بسبب “عدم امتثالهم للأوامر”.

من جهته طالب رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي محمد المنفي بالوقف الفوري للاشتباكات وبدء التحقيق بما جرى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بالإضرار بالممتلكات وترويع المواطنين.

بدورها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من المواجهات ودعت في بيان السلطات المسيطرة على طرابلس إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها.

وأدى عدوان حلف الناتو على ليبيا عام 2011 إلى تدمير الدولة ومؤسساتها وإغراق البلاد في حالة من الفوضى والعنف.

ورغم تشكيل الأطراف الليبية حكومة في آذار الماضي برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلا أن الانقسامات عادت إلى الظهور بسرعة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في كانون الأول المقبل.