روسيا تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان

موسكو-سانا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الانتقالية في أفغانستان.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن لافروف قوله في تصريح إنه “فيما يتعلق بإمكانيات حل مشكلة أفغانستان سلمياً أعتقد أنها موجودة وموسكو تأمل الآن بأن تفسح المواجهات الأخيرة في شمال أفغانستان في إقليم بانجشير الطريق إلى المفاوضات”.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أكد أمس أنه من المهم بالنسبة لروسيا ألا تصبح أفغانستان ملجأ لعدد كبير من الجماعات الإرهابية لافتاً إلى وجوب عدم السماح بتكرار ما حدث هناك قبل عشرين عاماً.