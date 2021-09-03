النظام التركي يعتقل 18 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب

أنقرة–سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 18 شخصاً بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها: إن “الادعاء العام في العاصمة انقرة أصدر أوامر اعتقال بحق 28 شخصاً واعتقل في إطارها 18 شخصاً خلال حملات شنها في إسطنبول عبر 10 مقاطعات”.

يذكر أن نظام رجب طيب أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.