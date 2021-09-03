ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بضعف الدولار

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء بتقليص مشتريات الأصول.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 2ر1 بالمئة إلى 97ر1812 دولارا للأوقية كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2ر0 بالمئة إلى 80ر1814 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 96ر23 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 66ر1001 دولار بينما زاد البلاديوم 6ر0 بالمئة إلى 49ر2415 دولارا.