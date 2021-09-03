إصابة 6 أشخاص بحادثة طعن في مدينة أوكلاند النيوزيلندية

ولنغتون-سانا

أصيب ستة أشخاص على الأقل بجروح بحادثة طعن في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند النيوزيلندية لتقضي الشرطة لاحقا على المهاجم.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها “إن رجلا اقتحم مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين في المدينة وطعن وأصاب عدة أشخاص بجروح” مشيرة إلى أنها حددت مكانه وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان إلا أنها لم تتوصل بعد للدافع وراء الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوقين بحالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية وصل إلى نيوزيلندا عام 2011 مشيرة إلى أن الشرطة أردته قتيلا بعد “60 ثانية فقط من بدء الهجوم”.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح متطرف من دعاة “تفوق العرق الأبيض” 51 شخصا في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في الـ 15 من آذار 2019.