764 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

برازيليا ومكسيكو-سانا

سجلت البرازيل 26280 إصابة جديدة بفيروس كورونا و764 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة البرازيلية وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 20 مليونا و830712 بينما بلغ عدد الوفيات 581914 حالة منذ بدء الجائحة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند والثانية من حيث عدد الوفيات بالمرض بعد الولايات المتحدة.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 18130 إصابة جديدة و993 حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل العدد الكلي للإصابات إلى ثلاثة ملايين و387885 والوفيات إلى 261496 حالة.