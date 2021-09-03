برلماني تشيكي: تدخلات واشنطن بشؤون الآخرين تسببت بمقتل الملايين

براغ-سانا

أكد عضو مجلس النواب التشيكي بافل ييلينيك أن تدخلات الولايات المتحدة بشؤون دول أخرى تسببت بالمآسي لأبنائها داعيا إلى احترام سيادة تلك الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وفي حديث لموقع “أوراق برلمانية” الالكتروني قال ييلينيك إن التدخل الأمريكي في سورية والعراق وليبيا وأفغانستان تسبب بمقتل وتشريد الملايين وتصاعد التطرف في المنطقة.

وانتقد ييلينيك ازدواجية المعايير التي تنتهجها دول الغرب لافتا إلى أن هذه الدول تصمت عما يقوم به النظام السعودي الذي لا يختلف نظامه عن طالبان معتبرا في الوقت ذاته أن ما يجري الآن في أفغانستان هزيمة شاملة للولايات المتحدة وفشل لأجهزة مخابراتها.