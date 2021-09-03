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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وتسقط معظمها-فيديو

2021-09-03

 دمشق-سانا

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري بعد منتصف الليلة لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة و26 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات “.

وتصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري في التاسع عشر من آب الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص وأسقطت معظمها.



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