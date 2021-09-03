قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها لوقف النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 278 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله اليوم “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجاح والجبلية والتحيتا و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والجاح والجبلية”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.