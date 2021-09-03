حفل غنائي على كورنيش طرطوس البحري لفرقة رواد الأصالة

طرطوس-سانا

قدمت فرقة رواد الأصالة بقيادة الفنان غياث كابر حفلاً فنياً غنائياً في المسرح المكشوف على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

الحفل الذي أقامه المسرح القومي ضمن برنامج “حدائق الفن” الذي أطلقته وزارة الثقافة في مختلف المحافظات تحدث عنه قائد الفرقة الفنان غياث كابر في تصريح لسانا بأنه يتضمن تقديم شيء جديد ومختلف يقدمه فنانو الفرقة المخضرمين إلى جانب أعضائها الشباب واليافعين عبر أغان شعبية مثل “ميل يا غزيل ودخل عيونك حاكينا” إلى جانب أغان خاصة بالفرقة ومنها هيلا يا طرطوس من كلمات حيان حسن وشو طالع ع بالي من كلمات نمير محمد اللتان قام بأدائهما محمود سليمان إضافة إلى تقديم وصلتين غنائية تراثية وطربية بشكل جماعي.

ولفت كابر إلى أن الفن والموسيقا والغناء لغة الحياة وتقديمها في كل مكان خصوصاً بالهواء الطلق له وقع خاص مع تواجد جمهور أكبر ما يخلق جوا من الفرح والمتعة.

وتفاعل الجمهور مع الحفل بشكل كبير ووجد فيه نافذة للفرح كما ذكرت غيداء درويش في حين رآه مروان الغانم فسحة أمل بشباب يقدمون الغناء الطربي والشعبي والجديد بشكل لائق ومميز بينما أبدت آلاء محمد سرورها برؤية مظاهر الفرح والبسمة تنتشر على وجوه الحضور عبر الحفلات الموسيقية التي يؤدي فيها الشباب أداء متميزاً يصلون فيه الماضي بالحاضر بطريقة وأداء مميزين.

فاطمة حسين