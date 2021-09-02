SCS-NET
الشريط الأخباري

منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام منتخب إيران في افتتاح الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022

2021-09-02

طهران-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد آزادي في إيران في افتتاح الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

ربع الساعة الأول شهد ضغطاً هجومياً من المنتخب الإيراني وتمكن منتخبنا من استيعاب هذا الضغط ونجح حارس مرمى منتخبنا ابراهيم عالمة في التصدي لتسديدتين خطيرتين في الدقيقتين 24 و45 كما أتيحت لمنتخبنا فرصتان ثمينتان بواسطة عمر خريبين حيث جاورت كرته القائم الأيمن للمرمى الإيراني في الدقيقة 14 بينما تصدى الحارس لتسديدته الثانية في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الدقيقة 57 سجل علي رضا جهانبخش هدف المنتخب الإيراني وحاول منتخبنا تعديل النتيجة لكنه افتقد التركيز الهجومي لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد.

وسيلتقي منتخبنا مع نظيره الإماراتي في السابع من الشهر الجاري على ملعب القويمسة بالأردن في مباراته الثانية ضمن هذا الدور.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة كلاً من ابراهيم عالمة وسعد أحمد وكامل حميشة وعمر خريبين ومحمود المواس ومحمد عثمان وثائر كروما وخالد كردغلي وعبد الرحمن ويس واسراء حموية ومؤيد الخولي.

انظر ايضاً

قرعة تصفيات كأس العالم بكرة السلة.. منتخب سورية في المجموعة الرابعة

برن-سانا أوقعت قرعة تصفيات كأس العالم لكرة السلة التي أقيمت اليوم في مدينة مايز السويسرية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved