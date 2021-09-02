منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام منتخب إيران في افتتاح الدور الحاسم من تصفيات مونديال قطر 2022

طهران-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد آزادي في إيران في افتتاح الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.

ربع الساعة الأول شهد ضغطاً هجومياً من المنتخب الإيراني وتمكن منتخبنا من استيعاب هذا الضغط ونجح حارس مرمى منتخبنا ابراهيم عالمة في التصدي لتسديدتين خطيرتين في الدقيقتين 24 و45 كما أتيحت لمنتخبنا فرصتان ثمينتان بواسطة عمر خريبين حيث جاورت كرته القائم الأيمن للمرمى الإيراني في الدقيقة 14 بينما تصدى الحارس لتسديدته الثانية في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

وفي الدقيقة 57 سجل علي رضا جهانبخش هدف المنتخب الإيراني وحاول منتخبنا تعديل النتيجة لكنه افتقد التركيز الهجومي لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد.

وسيلتقي منتخبنا مع نظيره الإماراتي في السابع من الشهر الجاري على ملعب القويمسة بالأردن في مباراته الثانية ضمن هذا الدور.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة كلاً من ابراهيم عالمة وسعد أحمد وكامل حميشة وعمر خريبين ومحمود المواس ومحمد عثمان وثائر كروما وخالد كردغلي وعبد الرحمن ويس واسراء حموية ومؤيد الخولي.