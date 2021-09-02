الرئاسة اللبنانية تدعو لعدم إلصاق تهمة تأخير تشكيل الحكومة بشخص الرئيس للتعمية على أهداف مضللة

بيروت-سانا

دعت الرئاسة اللبنانية إلى عدم إلصاق تهمة التعطيل وتأخير تشكيل الحكومة في لبنان بالرئاسة وشخص الرئيس اللبناني ميشال عون للتعمية على أهداف مضللة لم تعد تنطلي على الشعب اللبناني.

وجاء في بيان لمكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية إن “الرئيس عون المتمسك أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى جانبها أعلن أكثر من مرة بأنه لا يريد لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة الثلث الضامن إيماناً منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تحتم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب”.

وطالب البيان بعض الأطراف اللبنانية بالتوقف عن اعتماد لعبة التذاكي السياسي من خلال التغطية على مشاكل داخلية لدى هذا الفريق أو ذاك وكلها باتت بدورها مكشوفة المصدر ومن يقف وراء بثها ونشرها وتعميمها.