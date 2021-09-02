180 شركة في انطلاق المعرض التصديري التخصصي للألبسة والنسيج

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 180 شركة وطنية انطلقت مساء اليوم على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج خريف وشتاء 2021-2022 الذي ينظمه اتحادا غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بمشاركة أكثر من 180 شركة وطنية.

وتعرض الشركات المشاركة في المعرض الذي يستمر أربعة أيام أحدث الموديلات من مختلف أنواع الألبسة الرجالية والولادية والنسائية والأقمشة ومستلزمات الإنتاج مستهدفة أسواق الدول المجاورة من خلال مئات رجال الأعمال الذين تمت دعوتهم من العديد من الدول وخاصة العراق لعقد صفقات لتصدير هذه المنتجات إلى أسواق هذه الدول وغيرها.

وفي تصريحات للإعلاميين أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل إلى أن المعرض يضم أحدث المنتجات النسيجية الجديدة مع منافسة عالية المستوى بين الشركات الصناعية لافتاً إلى أن زوار المعرض من المختصين في الخارج بتجارة الألبسة حرصوا على الحضور لشراء البضائع السورية ومبيناً أن المنتج المحلي لا يزال يحافظ على جودة عالية قادرة على المنافسة في الأسواق.

وزير الصناعة زياد صباغ لفت إلى أن المعرض يدل على أن الصناعة السورية بخير وان كل دورة تحمل منتجات جديدة وتؤكد أن هناك تطوراً في المنتجات التي تلبي رغبات المستهلكين سواء داخل البلد او خارجه لافتاً إلى أن عجلة الصناعة بدأت تعود من جديد إلى ألقها السابق.

رغيد الحلبي رئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج أشار إلى أن المعرض يتميز في هذه الدورة بعدد المشاركين ونوع المشاركة حيث تقام بشكل دائم باستضافة رجال الأعمال من كل الدول لافتاً إلى التسهيلات الممنوحة للتجار العراقيين لزيارة سورية ما يبشر بزيادة حجم الصادرات السورية.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس مجد الدين ششمان أن هناك مشاركة للصناعيين من مختلف المحافظات وأن هذا المعرض مهم من أجل تسويق منتجاتهم من الألبسة الشتوية عالية الجودة والتي تتطور وتختلف من عام لعام ليثبت الصناعي السوري وجوده بمنتجات متميزة والتي تلاقي إعجاب التجار من السوريين والعرب والأجانب متمنياً تقديم كل التسهيلات لتصدير البضائع السورية إلى البلدان المجاورة.

المهندس مهند دعدوش عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أشار إلى أهمية المعرض للتعريف بالمنتج السوري الذي لم ينقطع رغم الصعوبات والتحديات لافتاً إلى أنه تمت دعوة أكثر من 700 تاجر من مختلف دول الجوار لزيارة المعرض وتبادل النشاط التجاري بشكل واسع.