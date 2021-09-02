روسيا تعتزم تسيير سيارات شحن دون سائق

موسكو-سانا

أعنت وزارة النقل الروسية عزمها فتح أهم طريق في روسيا أمام سيارات شحن دون سائق بين أوروبا وآسيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير النقل الروسي كيريل بوغدانوف قوله اليوم إن “الوزارة بصدد تقديم طلب لتنظيم سير سيارات شحن دون سائق على طرق محددة إلى مجلس الوزراء” لافتا إلى أن فتح هذا الطريق الذي يحمل اسم نيفا ويربط العاصمة موسكو بثاني أكبر مدينة روسية سان بطرسبورغ أمام سيارات شحن دون سائق سيسبقه اختبار سير سيارات روبوتية على الطريق ذاته اعتبارا من العام القادم.

واعتبر المسؤول الروسي أن التجربة ستمثل أول خطوة نحو استخدام سيارات دون سائق لنقل البضائع بين موسكو وبطرسبورغ على نطاق أوسع ابتداء من عام 2024 وإطلاق حركة سير سيارات الشحن دون سائق بين آسيا وأوروبا بحلول عام 2030.