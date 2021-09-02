بوريل: أوروبا بحاجة لتشكيل قوة عسكرية بعد الأحداث في أفغانستان

ليوبليانا–سانا

جدد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل المطالب الأوروبية اليوم بإنشاء قوة عسكرية مستقلة.

ونقلت فرانس برس عن بوريل قوله في بداية اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا اليوم: إن “الحاجة إلى دفاع أوروبي أكبر لم تكن أبدا أكثر وضوحاً مما هي عليه اليوم بعد الأحداث في أفغانستان” وسيطرة حركة طالبان عليها بعد انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية منها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي منقسم منذ سنوات حول الدور الذي يجب أن يلعبه في مجال الدفاع وخصوصاً بسبب التردد الكبير من جانب دول أوروبا الشرقية المتمسكة جداً بمظلة حلف شمال الأطلسي والأمريكيين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعلن أمس أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ الإجراءات اللازمة لجعله مستقلاً عسكرياً معتبراً أن ما حدث في أفغانستان مؤخراً كشف ضرورة هذه الخطوة.