منتخب العراق يتعادل مع كوريا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

سيئول-سانا

تعادل منتخب العراق مع مضيفه الكوري الجنوبي سلبياً اليوم في الجولة الأولى من الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانتهت المباراة بين الفريقين على (استاد سيئول كأس العالم) بالتعادل السلبي في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كلا من سورية والعراق وكوريا الجنوبية وإيران ولبنان والإمارات.

ويلعب ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم منتخب سورية مع إيران ومنتخب الإمارات مع لبنان.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.