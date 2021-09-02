ثلاثة وجوه في لوحة واحدة ضمن المعرض السوري في أوكرانيا

دمشق-سانا

شاركت الفنانة التشكيلية لينا رزق ضمن المعرض الفني السوري الجماعي في أوكرانيا بلوحة تتضمن ثلاثة وجوه كل منها ينظر في اتجاه معين ويحمل أحاسيس ومشاعر مختلفة عن الآخر وبألوان متنوعة وبالوقت ذاته تشكل هذه الوجوه تكويناً واحداً من خلال التفافها حول بعضها ليجمعها مكان واحد.

وعن رأيها بهذا المعرض قالت الفنانة لينا في تصريح لـ سانا “جاءت الفعالية الثقافية المتضمنة معرضاً فنياً وعرضاً لفيلم وثائقي عن سورية في أوكرانيا كنوع من توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين وبمشاركة مجموعة من الفنانين السوريين وخاصة أن الثقافة والفنون عموماً هي خير وسيلة لمخاطبة الشعوب كونها لغات عالمية يفهمها الجميع”.

وأوضحت لينا أن الفنانين السوريين لهم بصماتهم الإبداعية في كل أنحاء العالم وحملوا من خلال فنونهم رسالة بلدهم الحضارية بوصفهم سفراء محبة وسلام لشعوب الأرض مبينة أن المعرض الفني السوري الجماعي في أوكرانيا أعطى صورة جميلة عن الفن التشكيلي السوري للجمهور الأوكراني وذلك بجهود المنسق للفعالية النحات عفيف آغا.

يذكر أن المعرض يقام ضمن فعالية ثقافية أقامتها القنصلية الفخرية السورية في العاصمة كييف بالتعاون مع قيادة الجالية السورية في أوكرانيا وبإشراف النحات عفيف آغا وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العربي السوري.

محمد سمير طحان