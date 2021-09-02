لارتكابهم مخالفات… إغلاق مطعمين ومعملين للحلويات والدهانات في درعا

درعا-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا مطعمين ومعملين للحلويات والدهانات لارتكابهم مخالفات جسيمة.

وبين مدير التجارة الداخلية المهندس حميدي الخليل لمراسل سانا اليوم أن دوريات المديرية ضبطت مطعماً يستخدم نتر الفروج في تحضير الشاورما مشيراً إلى أن تكرار ارتكاب هذه المخالفة للمرة الثانية في المطعم نفسه استدعى إتلاف الكمية وختم المطعم بالشمع الأحمر بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم.

ولفت الخليل إلى تنظيم المديرية ضبطاً بحق صاحب مطعم آخر في مدينة درعا بمخالفة وجود نشاء بالبرادات معد لصناعة المايونيز غير صالح للاستهلاك البشري وذي رائحة كريهة حيث تم إتلاف الكمية وإغلاق المطعم وتنظيم الضبط التمويني اللازم.

وأضاف الخليل إن دوريات المديرية ضبطت معملاً للحلويات والخبز بالمدينة يستخدم فواكه مجففة ومربيات منتهية الصلاحية مع عدم مراعاة لقواعد النظافة وتم إتلاف المواد وتنظيم ضبط تمويني وإغلاق المنشأة أصولاً كما ضبطت معملاً للدهانات بمدينة إزرع يستخدم مواد منتهية الصلاحية في الصناعة وتم إتلافها وتنظيم الضبط اللازم ومراسلة الوزارة ليصار إلى إغلاقه.