الدون يحطم رقماً قياسياً عالمياً ويحتل صدارة الهدافين على مر العصور

لوكسمبورغ-سانا

حطم البرتغالي الأسطورة “كريستيانو رونالدو” اليوم رقماً قياسياً عالمياً جديداً ليصبح الهداف الدولي الأول على مر العصور.

وسجل رونالدو هدفين في مباراة منتخب البرتغال أمام أيرلندا في المباراة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 في الدقيقتين الـ 89 والـ 96 ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 111 هدفا محطماً بذلك الرقم القياسي المسجل لصالح الإيراني “علي دائي” برصيد 109 أهداف.

وكان يمكن للاعب المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي أن يرفع رصيده إلى 112 هدفا دوليا لو كان سجل ركلة الجزاء التي أهدرها في الشوط الأول.

وحقق رونالدو أرقاماً قياسية عديدة حيث أصبح أول لاعب يسجل في خمس نسخ مختلفة من بطولة أوروبا حيث وصل رصيده إلى 11 ليتجاوز الرقم القياسي الذي سجله ميشيل بلاتيني بتسعة أهداف في بطولة أوروبا.

كما يحتل رونالدو صدارة الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 134 هدفاً بأكثر من 14 هدفاً لصالح منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي حسب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.