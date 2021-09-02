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عبد اللهيان: ضرورة عودة واشنطن للاتفاق النووي وحقوق ومصالح الشعب الإيراني أولوية مشاركتنا بالمفاوضات

2021-09-01

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستشارك في مفاوضات تكون لها نتائج ملموسة تضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إف لودريان: “إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الوضع الحالي بسبب انسحابها غير القانوني من الاتفاق النووي وفرضها اجراءات حظر قاسية على الشعب الإيراني وأن الأطراف الأوروبية مسؤولة كذلك بسبب موقفها المتفرج وعليه فإن إيران ستشارك في مفاوضات يكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني”.

من جهة ثانية شدد عبد اللهيان على أن الأزمات الإقليمية هي نتيجة السياسات التدخلية للقوى الأجنبية وأن أي سلوك تدخلي وغير مسؤول يمكن أن يزيد الاضطرابات في المنطقة مشيراً إلى أن سياسة بلاده تعطي الأولوية للعلاقات مع دول الجوار.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في أفغانستان أكد الوزيران ضرورة التعاون لتشجيع جميع الأطراف على تشكيل حكومة شاملة من أجل ضمان الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة.

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