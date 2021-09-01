التعليم العالي تصدر دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022 متضمناً إجراءات التقدم للمفاضلات والوثائق المطلوبة.

ويشمل الدليل عدداً من المحاور المتعلقة حول الملاحظات العامة للطالب ومفاضلات الفرع العلمي وتعريفاً بالسنة التحضيرية ونظام الدراسة بها والامتحانات المتعلقة بها وتعليمات التسجيل المباشر للفرع الأدبي.

كما تضمن الدليل الكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو اختبار أو مقابلة ولجميع أنواع المفاضلات وشمل أيضاً التعريف بمفاضلات المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين ومفاضلة السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب والمفاضلة الخاصة بالمعوقين جسمياً ومفاضلة المغتربين والمفاضلة الخاصة بالثانويات المهنية والمواد التي سينظر إليها عند تساوي الحد الأدنى للقبول في الفرع العلمي.

وبين الدليل مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل الدليل ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط القبول بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني

http://www.mohe.gov.sy/NF12/file/StudentGiude2021-2022.pdf

هيلانه الهندي