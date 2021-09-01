إخماد حريق بمنشرة خشب على طريق باب دريب بمدينة حمص

حمص-سانا

أخمد كوادر إطفاء حمص مساء اليوم حريقا اندلع بمنشرة خشب على طريق باب دريب في مدينة حمص.

وبين قائد فوج إطفاء حمص العميد حسن عمار لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة حول نشوب حريق بمنشرة للخشب على طريق باب دريب بالقرب من مقسم هاتف حي وادي الدهب وعلى الفور تحرك العناصر للمكان وبدؤوا بالتعامل مع الحدث.

ولفت عمار إلى أن الدخان الكثيف وصعوبة المكان أدى إلى إصابة عنصرين بحالة اختناق تم إسعافهما للمشفى كما تم طلب مؤازرة من الدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعمليات التبريد مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.