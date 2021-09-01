غداً انطلاق المعرض التصديري التخصصي للألبسة والنسيج خريف وشتاء 2021–2022

دمشق-سانا

تنطلق مساء غد الخميس فعاليات معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج خريف وشتاء 2021–2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة أكثر من 180 شركة وطنية وينظمه اتحاداً غرف الصناعة والتجارة السورية ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج.

عضو اللجنة المنظمة للمهرجان محمد زيزان أوضح في تصريح لـ سانا أن المعرض يستمر 4 أيام بمشاركة شركات متخصصة بالألبسة الرجالية والولادية والنسائية واللانجري والقطنيات والأقمشة من عدة محافظات وخاصة حلب ودمشق إضافة إلى شركات متخصصة بمستلزمات إنتاج الألبسة والنسيج والشحن والتوزيع.

ووجهت اللجنة المنظمة وفق زيزان دعوات لمئات رجال الأعمال من سورية ومن خارجها ولا سيما من العراق لإجراء اتفاقات وصفقات وعقود لتصدير المنتجات النسيجية السورية.

وكان معرض صنع في سورية التصديري التخصصي للألبسة والنسيج ربيع وصيف 2021 أقيم في شباط الماضي واستمر أربعة أيام بمشاركة أكثر من 360 شركة متخصصة.

أحمد سليمان