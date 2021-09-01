وزير الخارجية البريطاني يقر بفشل بلاده بتقدير الوضع في أفغانستان

لندن-سانا

أقر وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب خلال خضوعه اليوم لجلسة مساءلة برلمانية بفشل تقديرات مخابرات بلاده حول الوضع في أفغانستان ومن ضمنها التنبؤ بالسقوط السريع للعاصمة الأفغانية كابول بيد مسلحي حركة طالبان.

وخلال جلسة طارئة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني اعترف راب بأن “تقرير المخابرات البريطانية رجح عدم سقوط كابول هذا العام” مدافعا في الوقت نفسه عن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان.

كما أقر راب بعلم لندن بأن الطريقة التي اتبعتها القوات الغربية في انسحابها ستخلف تدهورا للأوضاع في أفغانستان وقال إن “التقييم المركزي الذي كنا نعمل على أساسه هو أنه بعد انسحاب القوات في نهاية آب سنشهد تدهورا مطردا ولكن لم يكن من المرجح أن تسقط كابول هذا العام”.

واستدرك راب بقوله “هذا لا يعني أنه لم يكن لدينا تخطيط احتياطي أو خطة خروج أو اختبار للافتراضات الأخرى… وهذا أمر تمت مشاركته على نطاق واسع بين دول حلف شمال الأطلسي”.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية كشفت أمس عن وجود خلافات واتهامات متبادلة بين الولايات المتحدة وبريطانيا حول الوقائع التي أدت إإلى حدوث تفجيري مطار العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس الماضي حيث أعلن راب بهذا الصدد أن بلاده “لم تضغط لإبقاء بوابة ابى في المطار مفتوحة قبل التفجيرين”.